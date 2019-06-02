Otobüs yoldan çıktı, 40 yolcu ölümden döndü Uşak-Bursa seferini yapan bir yolcu otobüsü yoldan çıktı.

Uşak-Bursa seferini yapan bir yolcu otobüsü yoldan çıktı. Büyük paniğin yaşandığı kazada 40 yolcu ölümden döndü.

Kaza, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne 1 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan aldığı yolcularla Bursa’ya hareket eden 64 BE 100 plakalı otobüs, yağış sebebiyle virajı alamayarak yoldan çıktı. Otobüsteki vatandaşlar büyük panik yaşadı. 40 yolcunun ölümden döndüğü kaza sonrası yolcular birbirlerine sarılarak sakinleşmeye çalıştı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, olay yerine gelen diğer araçlar yolcuları terminale taşıdı. Kısa süreliğine kapanan yol, otobüsün kaldırılması ile trafiğe açıldı.

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