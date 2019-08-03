Otobüs yangınından etkilenen hasta helikopter ambulans ile Eskişehir’e sevk edildi
Balıkesir’in Gökçeyazı Mahallesi’nde meydana gelen otobüs yangınından etkilenen bayan hasta ilk tedavisinin ardından helikopter ambulans ile Eskişehir’e sevk edildi.03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:51
Balıkesir’in Gökçeyazı Mahallesi’nde meydana gelen otobüs yangınından etkilenen bayan hasta ilk tedavisinin ardından helikopter ambulans ile Eskişehir’e sevk edildi.
Gökçeyazı Mahallesi’nde meydana gelen otobüs yangınından yaralı olarak kurtulan Ö.O. isimli hastanın ilk tedavisi Atatürk Şehir Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesindegerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada “Nefes borusu (Trakeal) darlığı nedeniyleAtatürk Şehir Hastanesi tarafından hastanın daha üst merkezdetedavisinindevamı sağlamak için112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ne sevk talebinde bulunuldu. 112 Başhekimliğinin üstün gayretleriyle hastanın tetkik ve tedavilerininhızlı bir şekildesağlanması için Eskişehir Osmangazi Üniversite Hastanesinde yer bulundu. Hasta vakit kaybedilmeden Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı ile Eskişehir’e nakli gerçekleştirildi. Hastamıza yüce Allah’tan acil şifalar dileriz” dedi.
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