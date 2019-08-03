Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi Balıkesir’in Gökçeyazı kırsal mahallesinde meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybeden kişilerin isimleri tespit edildi.

Balıkesir’in Gökçeyazı kırsal mahallesinde meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybeden kişilerin isimleri tespit edildi.

Balıkesir’de 2 Ağustos Cuma günü meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Fatma Kızılgöz (81-Sivas) İlhan Adalı (71-Çanakkale), Huzeyfe Yavuz Şaban (5-Bursa-Osmangazi), Sibel Akkaya (56- Trabzon), Özlem Yılmaz (17-Bursa-Kestel) olduğu tespit edildi.

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