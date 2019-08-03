Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
Balıkesir’in Gökçeyazı kırsal mahallesinde meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybeden kişilerin isimleri tespit edildi.03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
Balıkesir’in Gökçeyazı kırsal mahallesinde meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybeden kişilerin isimleri tespit edildi.
Balıkesir’de 2 Ağustos Cuma günü meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Fatma Kızılgöz (81-Sivas) İlhan Adalı (71-Çanakkale), Huzeyfe Yavuz Şaban (5-Bursa-Osmangazi), Sibel Akkaya (56- Trabzon), Özlem Yılmaz (17-Bursa-Kestel) olduğu tespit edildi.
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