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Otobüs yangında yaralanan kişilerin durumu ciddiyetini koruyor

Balıkesir-Edremit Karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde meydana gelen otobüs yangında yaralanan 16 kişiden 4’nün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:37
Otobüs yangında yaralanan kişilerin durumu ciddiyetini koruyor

Balıkesir-Edremit Karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde meydana gelen otobüs yangında yaralanan 16 kişiden 4’nün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.12 kişi ise hastanelerden taburcu oldu.


Balıkesir’de 2 Ağustos Cuma günü meydana gelen otobüs yangınında 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Hastanelere sevk edilen yaralılardan 12’sinin taburcu edildiği öğrenildi.


Öte yandan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavileri devam eden Dursun Ata (46), Güler Tezel (64), Özgün Okur (35) ve kızı Övgü Okur’un (7) durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:37
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