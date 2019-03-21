0553 313 94 23

Otobüs terminalinde yangın

Kargı otobüs terminalinde bir işyerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 16:30
Otobüs terminalinde yangın

Kargı otobüs terminalinde bir işyerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.


Kargı otobüs terminalinde bulunan ve boş olduğu öğrenilen bir yazıhane de akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevler büyümeden yangını kontrol altına aldı.


Polis ekiplerinin işyeri etrafında güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni belirlenemezken polisin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormancılık Haftası ‘fidan dikim’ töreniyle kutlandı
    1. Ormancılık Haftası ‘fidan dikim’..
    2. Alaçatı Ot Festivali yine dopdolu..
    3. Polisten şafak operasyonu: 9 kişi..
    4. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi..
    5. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman:..
    6. Madenden acı haber: İşçinin cansız..
    7. Balıkesir’de Dünya Ormancılık Günü ve..
    8. Nevruz Bayramı kutlanıyor
    9. İngiltere'de camilere balyozlu saldırı
    10. Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı
    11. Irak’ta feribot alabora oldu:En az..
    12. ’Denetimli’ fidan dikimi
    13. Prof. Dr. Yol: “Kanserde erken teşhis..
    14. Bağdat'ta Türkmenler, Nevruz..
    15. Filipinli eski yetkililer Şi'yi ICC'ye..
    16. Ronaldo tutuklanmasın diye bakın ne..
    17. Tarsus’ta PKK/KCK’nın sözde gençlik..
    18. BEYMEN Club İzmir’de 5’inci mağazasını..
    19. Irak’ın Musul kentinden geçen Dicle..
    20. "3 milyonun üzerinde kadın okuryazar..
    21. Evlenecekler dikkat! İşte şeytanın..
    22. Muhittin Böcek,” 30 yıllık sorunu..
    23. Bilecik'te öğrenciler bir günlüğüne..
    24. (Özel) Ölüm kavşağında yine kaza..
    25. Ülke şokta! Aşırı dolu bir tekne..
    26. Mozambik'te 15 bin kişi kurtarılmayı..
    27. Down Sendromlular Farkındalık Günü..
    28. AİÇÜ’de “İslam ve Kadın” konulu panel..
    29. Skandal iddia: ABD işgal altındaki..
    30. Hitit Üniversitesi rekreasyon..
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!