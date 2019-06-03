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Otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu

Antalya’da otobüs terminalinde bayram denetimleri çerçevesinde yapılan uygulamalarda 191,2 gram eroin, 2,2 gram esrar, 0,2 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy hap ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:09
Otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu

Antalya’da otobüs terminalinde bayram denetimleri çerçevesinde yapılan uygulamalarda 191,2 gram eroin, 2,2 gram esrar, 0,2 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy hap ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.


Turizm sezonunun başlaması ve Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun bir şekilde geliş-gidiş yaptıkları Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli şahıs yakalanırken 191,2 gram eroin, 2,2 gram esrar, 0,2 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy hap ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapılan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:09
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