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Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil servise götürdü

Niğde’de özel bir halk otobüs şoförü, durakta aldığı yolcunun fenalaşması üzerine aracını Devlet Hastanesi Acil Servisine sürdü.

22 Şubat 2019 Cuma 12:31
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil servise götürdü

Niğde’de özel bir halk otobüs şoförü, durakta aldığı yolcunun fenalaşması üzerine aracını Devlet Hastanesi Acil Servisine sürdü. Yaşanan bu olay otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Niğde SS51 No’lu Özel Halk Otobüsleri taşıyıcı kooperatifinde 53 numaralı halk otobüsüne binen bir kadın, şoförün arka koltuğuna oturdu. Bir süre sonra fenalaşan kadın koltuğa yığıldı. Vatandaşların fark etmediği kadını bir süre sonra şoför fark etti. Kadınla konuşan şoför hiç tereddüt etmeden otobüsün güzergahını değiştirdi ve Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sürdü. Sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalesi sonrası tedavi altına alındı. Yaşanan o anlar kameraya ise saniye saniye yansıdı.



"Biz insanlık görevimizi yerine getiriyoruz"


Niğde SS51 Nolu Özel Halk otobüsleri 2. Başkanı Emin Çevik, "50-55 yaşlarında bir ablamız seyahat esnasında baygınlık geçiriyor. Şoförün haberi yok yolcularda duyarsız. Şoför soruyor ama konuşamıyor kimse yok yanında. Şoför duyarlı bir şekilde güzergahından çıkıp acil servise sürüyor. Acilde görevliler hemen yardımcı oluyor. Şoför bir turuna da gitmedi. Biz insanlık görevimizi yerine getiriyoruz. Türk milleti olarak böyleyiz. İşi, parayı düşünmeyiz insanı, canı düşünürüz. Geçen günlerde de maddi değeri yüksek çek, senet, altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etmiştik’’ dedi.


Niğde SS51 Nolu Özel Halk otobüsleri Kooperatifi yönetimi şoförü ödüllendirdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:31
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