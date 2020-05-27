Otobüs seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu! Yolculardan ne istenecek?

Türkiye'de 3 Haziran sonrası koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik yeni 'normalleşme planları' hayata geçirilecek.

Yeni dönemde parklar ve sahillerin yeniden ziyarete açılması beklenirken, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı şehirler arası seyahat yasağının kalkmasında.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, demir ve havayolları için başlatılan HES kodu uygulamasının otobüs seyahatlerine de entegre edileceğini söyledi.

İçişleri, sağlık ve ulaşım bakanlıklarının entegre bir şekilde yazılım sistemi hazırladığını belirten Özcan, "Otobüs seyahatleri için de en geç 10 güne kadar bu uygulama başlatılacak" bilgisini paylaştı.

"Otobüslerin rekabet etmesi mümkün değil"

Otobüs firmalarını etkileyen önemli sorunların olduğunu söyleyen Özcan, "Raylı sistemlerde Konya-İstanbul yolculuğu ücreti 37.5 lira yapıldı. Raylı sistem devletin, personel devletin, köprü ve otoban paraları ödemiyorlar. Bu ücrete taşınırsa, bir yolcu hangisini tercih eder? Otobüs firmalarının böyle bir imkanı yok" diye konuştu.

7 yolcunun taşınması engelleniyor

Otobüslerde camdan cama oturma düzeninde 27 kişinin oturabileceğini ifade eden Özcan, yüzde 50 kapasite sınırı getirilmesinin 7 yolcunun taşınmasını engellediğini vurguladı.

Geçiş ücretlerinde indirim talebi

Özcan ayrıca, otobüslerin tam kapasite çalışmadığını dönemde Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretlerinde indirim beklediklerini söyledi.

HES kodu ile ne amaçlanıyor?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.