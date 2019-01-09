Otobüs seferleri yapılamayınca geceyi terminalde geçirdiler

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı otobüs seferleri yapılamadığı için çok sayıda yolcu geceyi Erzurum'daki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde geçirmek zorunda kaldı.

Bölgede kar yağışı ve tipinin özellikle dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması yüzünden Erzurum'dan çevre illere ulaşımı sağlayan kara yolları kapandı veya trafikte aksama yaşandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'daki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden Ağrı ve Ardahan başta olmak üzere farklı kentlere düzenlenmesi planlanan bazı otobüs seferleri de gerçekleştirilemedi.

Bazı otobüs seferlerinin de gecikmeli yapılabildiği kentte, bu sebeplerle çok sayıda yolcu geceyi otobüs terminalinde geçirmek zorunda kaldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri Erzurum Şehirler Arası Otobüs Terminalinde beklemek zorunda kalan yolculara gece boyunca çorba ikramında bulundu.

Yolculardan Hasan Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşamdan beri terminalde beklediğini ifade ederek, "Dün akşamdan beri terminaldeyiz. Buradan Ardahan'a gitmek üzere bazı otobüsler hareket etti ancak yol açılmadığı için ilerleyemedi. Otobüse bindikten sonra yol sorunu nedeniyle bizi araçtan indirdiler. Yaklaşık 20 saattir buradayız." dedi.

Eren, yetkililerden yol sorunun çözülmesi için yardım istedi.

- "Geceyi terminalde sandalyenin üzerinde uyuyarak geçirdik"

Yolculardan Esra Can da memleketi Ardahan'a gitmek için beklediğini anlatarak, "Dün akşam saatlerinden beri buradayız. Ardahan'a dün 23.00'de otobüs olduğunu söylediler ancak yol açık olmadığı için gidemiyoruz. Bir an önce eve gitmek istiyoruz. Geceyi sandalyelerin üzerinde uyuyarak geçirdik." diye konuştu.

Yolculardan Uğur Halatçı ise hava yolu ile 2 gün önce İstanbul'dan Erzincan'a 5 arkadaşıyla geldiğini anlatarak, "2 gün kaldığımız Erzincan'dan İstanbul'a gidemeyince Erzurum'a geldik. Bir gündür de Erzurum'dayız. Ancak yol sorunu nedeniyle İstanbul'a gidemiyoruz. Terminalden çıkan otobüsler Erzurum'dan çıkmadan terminale dönüyor. Tek isteğimiz İstanbul'a gitmek." şeklinde konuştu.