Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Barış Gökçe idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 1 ölü 40 yaralı Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor. Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.

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