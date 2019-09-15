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Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

15 Eylül 2019 Pazar 08:58
Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Gökçe idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

1 ölü 40 yaralı

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 08:58
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Afyon
  4. trafik kazası

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