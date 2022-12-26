Otobüs nehre düştü: 6 ölü
İspanya'nın Galiçya bölgesinde bir otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
İspanya'nın Galiçya bölgesinde bir otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
Kaza dün akşam saatlerinde Portekiz sınırına yakın Cerdedo-Cotobade bölgesindeki bir köprüde meydana geldi.
Ülke medyasına göre 8 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak Lérez Nehri'ne düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri nehirden 6 kişinin cesedini çıkardı. Kazada iki kişi de sağ olarak kurtuldu.
Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (İLKHA)