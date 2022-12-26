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Avrupa Otobüs nehre düştü: 6 ölü
Avrupa

Otobüs nehre düştü: 6 ölü

İspanya'nın Galiçya bölgesinde bir otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Yeniakit Publisher
2022-12-26 12:02:00 -
Otobüs nehre düştü: 6 ölü

İspanya'nın Galiçya bölgesinde bir otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Kaza dün akşam saatlerinde Portekiz sınırına yakın Cerdedo-Cotobade bölgesindeki bir köprüde meydana geldi.

Ülke medyasına göre 8 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak Lérez Nehri'ne düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri nehirden 6 kişinin cesedini çıkardı. Kazada iki kişi de sağ olarak kurtuldu.

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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