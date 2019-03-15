Otobüs koltuğu arasına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı Isparta’da yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde koltuk ile cam arasına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.

Isparta’da yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde koltuk ile cam arasına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta - Antalya Karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası taşımacılık yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisindeki O.U. isimli yolcudan şüphelenen ekipler, yaptıkları araştırmada koltuk ile cam arasına sıkıştırılarak gizlenmiş vaziyette 2.5 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Polis, şüpheli O.U. hakkında adli işlem başlattı.

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