Otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti Amasya’daki otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya’daki otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan gittikleri memleketleri Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüşe geçen Halil Polat (59) idaresindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsü, 17 Ocak’ta Amasya merkez Yassıçal Kavşağı mevkisinde gizli buzlanma nedeniyle yol kenarına devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaralanan ve Samsun’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Hayriye Başaran (74), yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti.

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