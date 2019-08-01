Otobüs kazası kameraya yansıdı Balıkesir’de otobüs ve otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir’de otobüs ve otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir’de Paşaalanı Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ile Serkan Caddesi’nin kesiştiği noktada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kazanın olduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada Burcu Günal idaresindeki 10 DAG 18 plakalı siyah otomobilin ana cadde üzerindeki Vedat Avcı idaresindeki 10 R 3031 plakalı otobüse çarptığı ve çarpmanın şiddetiyle otobüsün yola devrildiği kameralarca kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.