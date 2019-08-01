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Otobüs kazası kameraya yansıdı

Balıkesir’de otobüs ve otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:27
Otobüs kazası kameraya yansıdı

Balıkesir’de otobüs ve otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Balıkesir’de Paşaalanı Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ile Serkan Caddesi’nin kesiştiği noktada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kazanın olduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada Burcu Günal idaresindeki 10 DAG 18 plakalı siyah otomobilin ana cadde üzerindeki Vedat Avcı idaresindeki 10 R 3031 plakalı otobüse çarptığı ve çarpmanın şiddetiyle otobüsün yola devrildiği kameralarca kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:27
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