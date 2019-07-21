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Kurban Bayramı'nda yola çıkacaklar dikkat! 7 Ağustos'ta başlıyor

Kurban Bayramı tatili süresince otobüs firmalarının ek sefer düzenlemesine izin veren genelge hazırlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce hazırlanan genelgeye göre, ek seferler 7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:00
Kurban Bayramı'nda yola çıkacaklar dikkat! 7 Ağustos'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak ek seferlere ilişkin genelge hazırlandı.

Genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı ifade edildi.

Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verilecek.

Otobüsler için ek sefer izni 7 Ağustos'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 20 Ağustos'a kadar kullanabilecek.

Olası mağduriyetlerin önüne geçilecek

Kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amaçlanan düzenlemeyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

Öte yandan, firmalara, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, taşımalardaki sorumluluğu üstlenmeleri ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunmaları zorunluluğu getirildi.

B2 ve D2 belgeleri

B2 yetki belgesi "uluslararası tarifesiz", D2 belgesi de "yurt içi tarifesiz" otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:00
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
  2. Kurban Bayramı tatili
  3. Kurban Bayramı
  4. Otobüsler için ek sefer izni
  5. Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi
  6. uluslararası tarifesiz
  7. yurt içi tarifesiz
  8. B2 yetki belgesi
  9. D2 yetki belgesi

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