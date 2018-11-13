Otobüs durağına kendini astı, kemer kopunca hayata döndü

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi, Bülbüller Sokak üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, A.M.D. (17) isimli genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde ailesiyle tartıştı. Evden çıkarak otobüs durağına giden ve belindeki kemeri çıkaran A.M.D., otobüs durağında kendini asmaya kalktı. Kemerin kopması sonucu yere düşen genç baygınlık geçirdi. Genci fark ederek yardımına koşan vatandaşlar hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından A.M.D. adlı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.