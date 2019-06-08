Otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı Batman’da, otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta, bomba paniğine neden oldu.

Batman’da, otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta, bomba paniğine neden oldu. Bomba olabileceği şüphesiyle fünye ile patlatılan çantadan elbise çıktı.

Edilen bilgiye göre, olay, Batman Siirt çevre yolunda meydana geldi. Otobüs durağında sahipsiz çanta görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Polislerin çağrısıyla gelen bomba imha uzmanı tarafından incelenen çanta, fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan poşetten elbise çıkınca çevredekiler rahat nefes aldı. Yaya ve araç trafiğine kapatılan cadde polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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