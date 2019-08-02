0553 313 94 23

Otobanda devrilen yatak yüklü kamyonet alev aldı

Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolunda yatak yüklü kamyonet devrilerek alev aldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:44
Otobanda devrilen yatak yüklü kamyonet alev aldı

Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolunda yatak yüklü kamyonet devrilerek alev aldı. Sürücü çevreden yetişenler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı.


Kaza, saat 13.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolunda Orhangazi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Bursa’daki bir mobilya şirketinden yüklediği yatakları İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan Zeynel Akyıldız (25) idaresindeki 16 ADC 532 plakalı kamyonet, otobanın Orhangazi gişelerini geçtikten sonra, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon başında uyumasından dolayı kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan kamyonet devrilip alev aldı. Bir anda alev topuna dönen kamyonete yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi çevreden yetişen sürücüler yaptı. Vatandaşlar araç içindeki sürücü Zeynel Akyıldız’ı araçtan çıkardı.


Kaza mahalline itfaiye ve ambulans sevkedildi. İtfaiye ekipleri yanan kamyonete müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet küle dönerken, mobilya şirketinin sahibi kaza sonrasında çekim yapan basın mensuplarına saldırıp hakaret etti. Jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YPG'li teröristleri operasyon korkusu sardı! Kirli oyunları deşifre oldu
    1. YPG'li teröristleri operasyon korkusu..
    2. "İstiyoruz ki Türkiye’nin her..
    3. İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl, 29..
    4. Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan..
    5. Hava ambulansı 14 günlük bebek için..
    6. Kurban alırken dikkat
    7. MEB'den öğretmenlere "mazerete bağlı..
    8. ISUBÜ’den AYM’ye "Barış İçin..
    9. Pursaklar’da yeni belediye binasında..
    10. Ünlü halk ozanı Ali Ekber Gülbaş..
    11. Dışişlerinden Nur-Sultan’daki Suriye..
    12. Beşiktaş Sompo Sigorta, Samet Geyik'le..
    13. Otobüsteki yangının kahve makinesinden..
    14. Fenerbahçe Üniversitesi'nden..
    15. Mazıdağı’nda karpuz hasadı başladı
    16. Binali Yıldırım’a memleketi..
    17. Efeler Santrali'ne 6 bankadan eş..
    18. Ordu’da 4 gündür kayıp olan adam..
    19. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:
    20. Endonezya’da 7 büyüklüğünde deprem
    21. Gölcük’te hırsızlık yapan 2 kişi..
    22. Seçer: “Mezitli Atıksu Arıtma Tesisini..
    23. "Vatandaşlarımızın mağduriyetini..
    24. Lübnan'da "Müstakbel TV" çalışanları..
    25. Hong Kong’da memurlar da sokaklara..
    26. Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili..
    27. Manisa’nın toplu ulaşımına yeni hatlar
    28. "Salda Gölü'nde 500-600 metrelik..
    29. TFF Temsilciler Semineri devam ediyor
    30. Yeni nesil imdat kolu hayat kurtaracak
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin