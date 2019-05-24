Otobanda dehşet Bursa-İzmir-İstanbul otobanında tıra arkadan çarpıp paramparça olan lüks cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Bursa-İzmir-İstanbul otobanında tıra arkadan çarpıp paramparça olan lüks cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bursa’ya gelen 34 MH 773 plakalı lüks cip Bursa otobanında aynı istikamette seyreden bir TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile lüks araç adeta paramparça oldu.

Aracın içerisinde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis olay ile alakalı soruşturma başlattı. Görgü tanıkları aracın oldukça süratli olduğunu iddia etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.