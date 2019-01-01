Otoban açılacak yatırımlar yağacak

192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak olan İstanbul ile İzmir otobanı ulaşımın yanı sıra bazı gayrimenkul, ve hizmet sektörlerini de hareketlendirecek. Zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak güzergâhla, İstanbul’la İzmir birbirine daha da yakınlaşırken, yatırımcılar için de yeni fırsatların kapısı aralanacak.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun, Marmara Bölgesi’ni Ege Bölgesi’ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi’ne bağlayan önemli ulaşım akslarından biri olacak güzergâhın yansıtacağı ekonomik değerden gayrimenkul sektörünün büyük bir pay alması bekleniyor. 2010 yılında yapım çalışmalarına başlanan proje ile 515 kilometrelik devlet yolu yerine 404 kilometrelik otoban hayata geçmiş olacak.

Yüzde 38’lik kazanç

İzmir gayrimenkul piyasasına olan etkisini günden güne artıran otoban yatırımcıların iştahını olumlu yönde etkiledi. Yapılan araştırmalara göre son üç yılda il genelindeki markalı konut projelerinde yüzde 38’lik bir değer artışı yaşandı. Gayrimenkul için Strateji Platformu (GİSP) verilerine göre 2016 Temmuz ayı sonrası son 3 yıllık dönemde konut satış grafikleri incelendiğinde İzmir’in gayrimenkul yatırımcısının yüzünü güldüren tek şehir olduğu ve yatırımcısına yüzde 38 kazandırdığı tespit edildi.

İzmir’in gençlerin yoğunlukla yaşamak istediği bir yer olduğu, büyümenin nüfus artışı demek olmadığı, yeni üretim kaynaklarının, bilgi teknolojilerinin ve kentin cezbedeci özelliklerinin vurgulanması gerektiği vurgulandı.“İzmir nasıl doğru gelişir? Eğitimle mi? Turizmle mi? Lojistikle mi?” sorusuna birlikte cevap bulunması gerektiği belirtilerek sanayi alanında büyümenin gerçekleşmesi, turizm alanındaki potansiyelin kullanılması ve lojistik alandaki avantajdan faydalanılması gerektiği gündeme alındı. Yaşlı bakım evleri de yeni ve kârlı bir gayrimenkul yatırım aracı olarak vurgulandı.

Neden İzmir?

Yapılan araştırmalara göre İzmir, Avrupa bölgesinde fiyatların en çok arttığı üçüncü şehir olma özelliğini taşıyor. İstanbul-İzmir otoyol projesinde her ay yeni aşamaya gelinmesi de yatırımcıların rotasının İzmir’e çevirmesinde etkili oluyor.

İki yıl önce konut fiyat skalasında en çok öne çıkan üçüncü şehir olan İzmir, inşaat firmalarının da gözdesi oldu.

Nereden nereye

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü’nün 2016’da hizmete alınmıştı. Köprü, İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre yani 1,5 saat kısalttı. Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yeni güzergâhlar hizmete açıldı. Yarın ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle hizmete açılması bekleniyor.

DAP da orada, Halk GYO da

2017 yılının son çeyreğinde İzmir projesine başlayan DAP Yapı, İzmir’in gözde semtlerinde projeler üretme kararlılığını sürdürüyor. DAP Holding Yönetim Kurulu BaşkanıZiya Yılmaz, İzmir’de inşaatı devam eden iki kuleden oluşan DAP İzmir projesi ile hayata geçirecekleri yeni projelerde yöresel mimariye uygun planlamalar yaptıklarını vurguladı.

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Rönesans Gayrimenkul de, İzmir’de Konak, Mavişehir ve Gaziemir’de yatırımları ve yeni planlarıyla adından söz ettiriyor.

Türkerler Holding ise Konak’ta 350 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği MahallBomonti projesinde konut ve ticari alan yatırımcılarını İzmir’e çekmeyi başardı. Holding’in patronu Kazım Türker yaptığı açıklamada, İzmir’in markalaşma sürecinde yeni projelere de imza atmak istediklerini kaydetti.

Sur Yapı da, yılar önce planladığı karma proje için gün sayıyor. Akfen İnşaat da Ankara’dan sonra İzmir’deki yatırım fırsatlarını araştıran inşaat şirketlerinin başında geliyor.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da Ege’nin İncisi İzmir’deki arsalarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için ortaya koyduğu politikaların meyvesini almaya başladı.

Teknik Yapı ile Halk GYO’nun ortaklaşa inşa ettikleri EVORA İzmir projesi de hem İstanbul bölgesinden hem de Egeli yatırımcılardan ilgi görüyor.

Folkart İzmir ile başlayan proje serisini İzmir’in en kıymetli lokasyonlarında devam ettiren Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da bölgenin geleceğine olan güvenini en iyi şekilde yansıtan isimlerden birisi.

Mesut Sancak’a göre gayrimenkul yatırımında artık İzmir İstanbul’la yarışacak kulvara giriyor. Ayrıca 8-10 yıl içinde İzmir’deki konut fiyatları İstanbul’u yakalayacak. Çünkü İstanbul’un tek alternatifi İzmir. İstanbul doldu ve nüfusu artık taşıyamıyor. Limanıyla, turizmiyle Türkiye’de İstanbul’a benzeyen tek şehir İzmir. Ankara, Antalya, Mersin olamaz. Otoban sayesinde İzmir İstanbul’un bölgesi olacak. İstanbul, Bursa, İzmir tek parça haline gelecek.