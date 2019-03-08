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Oto yıkama dükkanında kız kardeşler erkeklere taş çıkartıyor

Bursa’da bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, kendi işlerinin patronu olmak isteyen Menevşe kardeşler, açtıkları oto yıkama dükkanıyla erkeklere taş çıkartıyor.

08 Mart 2019 Cuma 10:00
Oto yıkama dükkanında kız kardeşler erkeklere taş çıkartıyor

Bursa’da bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, kendi işlerinin patronu olmak isteyen Menevşe kardeşler, açtıkları oto yıkama dükkanıyla erkeklere taş çıkartıyor.


Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde kurulan oto yıkama dükkanında sadece Gülden ve Gülgün Menevşe adlı iki kız kardeş çalışıyor. Bir süre özel sektörde bölge müdürlüğü ve satış elemanı olarak çalışan Menevşe kardeşler, kendi işlerinin patronu olmak için 3 ay önce oto yıkama dükkanı açtı. Araçlarını oto yıkamaya getiren müşteriler ilk geldiklerinde şaşırarak tedirgin olsa da, araçları yıkandığında oto yıkama dükkanından memnuniyetle ayrılıyor.


Esprili bir şekilde daha önce araçlarının iyi yıkanmadığı için bu mesleği yapmaya başladıklarını söyleyen Gülden Menevşe, "Kardeşimle birlikte bu mesleği yapmaya karar verdik. Daha önce satış-pazarlama sektöründe çalışıyorduk. Biz de böyle sık sık araçlarımızı oto yıkamaya götürürdük. Fakat arabalarımız iyi temizlenmiyordu, biz de bu işi yapar mıyız dedik ve yaptık" diye konuştu.



"Meslekte çok yeniyiz, ama iddialıyız"


Meslekte daha çok yeni ama iddialı olduklarını söyleyen Gülden Menevşe, "Yeni bir sistem olan buharlı sistemle araçları yıkıyoruz. 3 aydır bu mesleği yapıyoruz. Toplum olarak bu meslek erkek işi olarak görülüyor, insanlar gelip bizi gördüklerinde şaşırıyorlar ama daha sonra bizi tebrik ediyorlar. Bu iş genel olarak erkek işi değil, yaptığımız işçilikle biz bunu ispatladık" ifadelerini kullandı.



"Tedirgin oluyorlar ama biz aracı teslim ettiğimizde bize bağımlı oluyorlar"


Müşterilerin ilk karşılaşmada tedirgin olduğunu, ancak daha sonra çok memnun kaldıklarını ifade eden Menevşe, "Müşterilerimizden çok güzel bir tepki alıyoruz. Önce şaşırıyorlar, bayanlar mı yıkıyor, acaba nasıl bir sonuç çıkacak diye tedirgin oluyorlar, ama biz aracı teslim ettiğimizde bize bağımlı oluyorlar. İşimizi severek yaptığımızdan dolayı, herkes memnun oluyor" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:00
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