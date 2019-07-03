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Oto ve market hırsızı polisten kaçamadı

Erzurum’da otomobilin camını kırarak hırsızlık yapan şahıs polisin sıkı takibi sonucu kıs kıvrak yakalandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
Oto ve market hırsızı polisten kaçamadı

Erzurum’da otomobilin camını kırarak hırsızlık yapan şahıs polisin sıkı takibi sonucu kıs kıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde otomobilin kapı camının kırılarak araçta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili şüpheli şahıs polisin takibi sonucu kısa sürede belirlendi.


Yapılan çalışmalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısın A.B. isimli şahıs olduğu belirlendi. Tespit edilen şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan yine muhtelif tarihlerde çok sayıda marketten çeşitli ürün hırsızlığı meydana geldi.Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahsın tespiti amaçlı güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde farklı marketlerde meydana gelen hırsızlık olayını aynı bayan şahsın yaptığı anlaşıldı. Kimliğinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli bayan F.D. isimli şahıs olduğu anlaşılarak yakalandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
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