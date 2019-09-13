Oto tamirhanesinde çırağa triger kayışlı dayak!

Konya'da, iddiaya göre ustası Fatih S. (34) tarafından triger kayışıyla dövülen M.A.’nın (15), rüyalarında 'Usta vurma' diyerek ağlaması, gözünü kapattığında ustasını karşısında gördüğünü söylemesi ve uyku problemleri yaşaması üzerine savcılık kararıyla psikolojik tedavi altına alındı. Fatih S. de M.A.’nın avukatının itirazı üzerine dün 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

Açık öğretim lisesi öğrencisi M.A., bir yakınlarının tavsiyesi üzerine temmuz ayı içinde Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde oto tamir ustası Fatih S.'nin iş yerine çırak olarak başladı. M.A., 7 Ağustos günü iddiaya göre tamir aletlerinden birini yere düşürdü. İddiaya göre Fatih S. de 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek triger kayışıyla M.A.'yı ağır şekilde darbetti. Aldığı darbeler sonucu bacak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., iş çıkışı kuzeninin yardımıyla eve gitti. Durumu fark eden ailesi Özalkent Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., çırağının kendisine iftira attığını ileri sürdü. Fatih S., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

İtiraz üzerine tutuklandı

Bunun üzerine ailenin avukatı, M.A.'nın uğradığı şiddet sonucu psikolojisinin bozulduğunu belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih S.'nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde aldığı darbeler sonucu bacak ve boynunda ciddi derecede doku zedelenmesi meydana geldiği saptandı. Ayrıca savcılık kararıyla M.A., psikiyatri heyetiyle görüştürüldü. M.A., tamir aleti düşürmesi sonucu, ustasının 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek triger kayışıyla 40 veya 50 defa vücuduna vurduğunu söyledi. Gözünü kapattığında ustasını karşısında gördüğünü belirten M.A.'nın uyku problemi yaşadığı ve uyuduğu sırada da rüyasında 'Usta vurma' diyerek ağladığı belirlendi. Bunun üzerine M.A., psikolojik tedavi altına alındı.

Fatih S. de savcılık kararıyla dün yeniden gözaltına alınıp çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.