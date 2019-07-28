Oto Pazarı’nda bayram yoğunluğu

Eskişehir’de ikinci el araç alım satımında vatandaşların buluşma noktası olan Açık Oto Pazarı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar tatile araçsız girmemek için arayışlara başladı. Eskişehir’de ise ikinci el araç piyasasının kalbi olan Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete açılan Açık Oto Pazarı, yine araç alıp satmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Muttalip mevkisinde faaliyet gösteren otomobil pazarı, pazar gününü de fırsat bilen vatandaşlar tarafından adeta akına uğradı. Bayram öncesi hızlanan ikinci el araç piyasasında uygun fiyatlara araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar da yüksek sıcaklıklara rağmen ilgiyi bir an olsun azaltmadı. Hava sıcaklıkları zaman zaman 30 derecenin üstüne çıkarken hem araç satanların hem araç alanların ilgiden memnun oldukları belirtildi.

Kurban Bayramı öncesinde hareketlenmeler yaşandığını belirten araç satıcıları, bu hafta pazarın biraz daha kalabalık olduğunu dile getirdi. Genelde vatandaşların araç hakkında sadece bilgi aldıktan sonra ’iyi satışlar’ dilediğini belirten araç satıcıları, Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala piyasaların daha da canlanacağına inandıklarını kaydetti.

Erken saatlerde satılık araçlara bakmak için pazara gelen vatandaşlar ise yüksek fiyatlardan dert yandı. Bazı araçların değerinin üzerinde satışa sunulduğunu ve bunun mutlaka denetlenmesi gerektiğini kaydeden vatandaşlar, bayrama yakın piyasaların daha da hareketleneceğini düşündüklerini bildirdi.