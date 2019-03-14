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Oto hırsızları yakalandı

Çalıntı otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan şüpheliler, kovalamaca sonucu tarlada yakalandı- Gözaltına alınan şüphelilerden Ferhat K'nin cezaevi firarisi olduğu, emniyette 32 suç kaydı ve 22 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu, İbrahim Y'nin ise cezaevi firarisi olduğu, emniyette 50 suçtan kaydı olduğu, 7 suçtan arandığı belirtildi

14 Mart 2019 Perşembe 12:30
Oto hırsızları yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nden çaldıkları otomobille polisten kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Mart'ta Gürpınar Mahallesi'ndeki girdikleri bir evden kontak anahtarlarını alarak otomobil çaldığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, dün sabah saatlerinde çalıntı otomobilin TEM Otoyolu'nda seyir halinde olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şüpheliler, polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu tarlada yakalandı.

Gözaltına alınan Ferhat K. (32), İbrahim Y. (23) ve Affan E. (48) sorgulanmak için emniyete getirildi.

- Suç kayıtları kabarık çıktı

Şüphelilerden Ferhat K'nin emniyette 32 suç kaydı, 22 suçtan hakkında aranması olduğu, Edirne Cezaevi'nden firar ettiği ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, İbrahim Y'nin emniyette 50 suç kaydı, 7 suçtan aranması olduğu, Silivri Cezaevi'nden firar ettiği ve hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Affan E'nin ise emniyette 5 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin çaldığı öne sürülen otomobilin plakasının sahte olduğu belirlenirken, araçta yapılan aramada elektronik para kasalarını açmada kullanıldığı değerlendirilen cihaz ele geçirildi. Çalıntı otomobil sahibine teslim edilmek üzere emniyet otoparkına getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:30
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. HIRSIZLIK
  3. İstanbul
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