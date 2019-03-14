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Oto hırsızı "Pire Ferhat" ve yanındaki 2 kişi yakayı ele verdi

Beylikdüzü’nde çaldıkları lüks otomobille çeşitli ilçelerde hırsızlık olaylarına karışan “Pire Ferhat” lakaplı Ferhat K.

14 Mart 2019 Perşembe 13:03
Oto hırsızı "Pire Ferhat" ve yanındaki 2 kişi yakayı ele verdi

Beylikdüzü’nde çaldıkları lüks otomobille çeşitli ilçelerde hırsızlık olaylarına karışan “Pire Ferhat” lakaplı Ferhat K. ve2 şüpheli daha polis operasyonuyla yakalandı.



Beylikdüzü, Gürpınar Mahallesi’nde, 10 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gürpınar Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine giren şüpheliler evde bulunan lüks otomobilin anahtarını alarak otoparktaki arabayı çalarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etti. Çaldıkları otomobile sahte plaka takan şüphelilerin hırsızlık olaylarına karıştığı ihbarını alan ekipler çalışmalarını sıklaştırdı.



Şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı


Beylikdüzü’nden çalınan otomobilin TEM Otoyolu Silivri istikametinde seyir halinde olduğunu öğrenen ekipler harekete geçerek şüphelilerin peşine düşerek takibe başladı. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. Seyir halindeki otomobillere çarparak ilerleyen şüpheliler Silivri istikametinde durduruldu. Otomobilden inen 3 şüpheli tarlalara doğru koşarak kaçmaya çalıştı. Ancak ekipler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramalarda para kasalarının kısa devre yaparak açılmasını sağlayan özel bir elektronik düzenek de ele geçirildi.



Yakalanan şüphelilerin suç dosyaları kabarık çıktı


Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin birçok suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki ‘Pire Ferhat’ lakaplı Ferhat K.’nın 32, İbrahim Yeşil D.’nin 50, Affan Emre E.’nin ise 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra Ferhat K. ve İbrahim Yeşil D.’nin cezaevi firarisi olduğu da belirtildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:03
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