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Oto galericiler için yeterlilik sınavları Nazilli’de yapıldı

Oto galeri sahipleri ile çalışanlarının alması gereken mesleki yeterlilik belgesi sınavları Nazilli’de yapıldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:33
Oto galericiler için yeterlilik sınavları Nazilli’de yapıldı

Oto galeri sahipleri ile çalışanlarının alması gereken mesleki yeterlilik belgesi sınavları Nazilli’de yapıldı.


2. el motorlu araçlar satışı yapan tüm işletme sahiplerinin alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi için Nazilli Ticaret Odası tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti veriliyor. Meslek Sınavı niteliğinde yapılan sınavlar teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapılıyor. 2.el oto satışı yapan işyeri sahipleri ile bu mesleği yapmayı düşünen kişilerin katıldığı sınavlarda başarılı olanlar ustalık belgesi yerine geçen mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Nazilli Ticaret Odası, belge zorunluluğu bulunan iş kollarında Mesleki Yeterlilik Belgesi hizmeti vermeye devam etmektedir. Nazilli merkez ve altı ilçenin yetki alanı içinde olması nedeniyle Bölge Odası olmanın sorumluluğunu taşıyan kurumumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen yetki çerçevesinde tüm iş kollarında azami derecede hizmet ve belgelendirme faaliyetlerine devam etmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavını yapan az sayıda Oda’dan birisiyiz. Motorlu Kara Taşıtları sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ile yakın bir zamanda işyeri açmayı düşünen kişilere yönelik yaptığımız sınava başvurular devam etmektedir. Yazılı ve performans sınavı olarak iki aşamada gerçekleşen sınavlarda motorlu kara taşıtları ticareti yapan işyeri sahiplerimiz tecrübelerini ve bilgilerini yansıttılar. Sınava giren tüm adayların başarılı olarak belgelerini almalarını temenni ediyorum. Sadece bu konuda değil, İnşaat Sektörünün tüm dalları, Metal Sac İşlemeci, Metal Kesimci, Kaynakçılık, CNC Programcısı, Makine Bakımcısı, Servis Şoförlüğü ve Emlakçılık gibi bir çok sektörde Sınav ve Belgelendirme hizmeti vermekteyiz” dedi.


Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları Nazilli Ticaret Odası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan yetki almış Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM)işbirliğinde Nazilli Ticaret Odası’nda yapılıyor. MYK Hizmetini üyemize getiren bu faaliyet neticesinde meslek mensuplarının başka bir şehre veya bölgeye gitmesine, geçici süreli de olsa işini bırakmasına gerek kalmıyor.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 13:33
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