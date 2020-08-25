Ötme guguk gel hukuk

Ben 1994 yılında Diyarbakır’da Hizbullah’a üye olma gerekçesiyle lise öğrencisiyken gözaltına alındım ve daha sonra yapılan yargılamamda beraat ettim. Gözaltı sürecinde yaşadığım o zamanki Türkiye’nin konjonktöründen kaynaklı sistematik sorgunun içeriğine ve dosya içeriğine hiç girmeyeceğim. Sonra tekrar 2001 yılında Bursa’da yine Hizbullah’a üye olma gereçeksiyle tam 13 yıl yargılandım. Yine gözaltı süreç ve dosyanın içeriğindeki tutarsızlığa değinmeyeceğim. Size yazma ve paylaşım nedenim ne bu süreç içerisinde yaşadıklarımın içeriği, ne çektiğim işkence, ne kaybettiğim işim ve özgürlüğüm. Ama bir konu var ki onun dile gelmesini istiyorum, sizin aracılığınızla sevgili akit ailesi. Bir yargılanma dosyası düşünün ki fezlekesini hazırlayanları FETÖ/PYD’ci, ilamı hazırlayanları FETÖ/PDY’ci hatta ve hatta üst derece incelme heyetinde FETÖ/PDY’ci. Duymadım ne dediniz? Allah o sanığın yardımcısı olsun değil mi? Evet aşağı da sicil no ile birlikte verdiğim liste benim yargılandığım dosyanın başkan savcı ve üyeleridir. Savaş Kırbaş 34422 savcı, Davut Bedir 39505 üye, Zekeriya Öz 35897 savcı. Ayrıca sonradan 16. ceza dairesine çevrilen eski Yargıtay 9. ceza dairesi o tarihdeki başkan ve üyelerinin çoğunlğu. Bu belirttiğim liste yazılı ve görsel basına yansıdığı ile FETÖ/PDY ile iltisaklı ihraç ve mahkumiyet ve yargılanmış isimlerdir. Ayrıca benim yargılandığım süreçte, mahkeme başkanlığı yapan Zafer Başkurt ve üye Erkan Canak baktıkları başka bir dosyayla ilgili olarak rüşvet iddiasıyla yargılanmışlardır. Yargılanmam eski DGM’de başladı. DGM’ler kalktı ama hükümler icra ediliyor. Bir mahkeme heyeti düşünün. Türk milletinin bekasına yönelik faaaliyet yürüten CIA güdümündeki bir örgütle iltisaklı olarak yargılanacak. Savcısı Zekeriya Öz firari olacak, üyesi mahkum olacak, başkan ve diğer üye yer değiştirme cezası almış olacak, ve biz bunların verdiği imzaladığı kararlarda hukukun tezahür ettiğine inanacağız.

Bunlar açtıkları kamu davasında Türk milleti adına karar verdikleri şaibeli olmuştur, kimse sormuyor, çağıralım şu milleti Bakkal Hasan’ı, Terzi Osman’ı, Kasap Mehmet’i, komşuyu ne diyecek...

Kendisi terörle iltisaklı ceza alan yargıcın baktığı dosyada başka birini terörist ilan edip cezalandırırken acaba evrensel hukuki ve vicdani normlarla mı hareket etti, yoksa ..?

Burayı siz doldurun.

Evet can ülkemde maalesef diyorum durum şu anda bu!..

Peki ne olması gerekiyor?

Kanun koyucu belirtmiş, “aklın yolu bir”, bakınız ne diyor: “Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar; anayasaya kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez tavsiye ve telkinde bulunamaz.”

Anayasa, madde 138’de bu belirtilmiş.

Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi mahşeri vicdanın gerçekleşmesi için, hiç yargıya yük olur bahanesine de sığınılmadan FETÖ/PDY ile iltisaklı olarak ceza almış olan hakimlerin bakmış ve karar vermiş oldukları dosyaların ve ilgili kararların ivedilikle yeniden yargılanma işlemine tabi tutulması elzemdir.

Ancak bu şekilde yargıya olan güvensizliğin bir nebze de olsa güven oranlı değişimine katkı sunacaktır.

Özetle, devletimizin tüm sinir noktalarına virüs gibi bulaşmış FETÖ/PDY terör örgütünün yargıdaki adamlarıyla da gayri hukuki kararlara imza atmışlardır. Evrensel hukuki ve vicdani değerlerle değil, kanun koyucunun hükümleriyle değil örgüt tarafgirlilik ve çıkarımlarla ve kinle verilmiş kararların daha önce de balyoz, ergenekon ve şike vb davalarda olduğu gibi verildiğine şahit olduk. yargılandığım dosyada.

Toptancı bir bakış açısıyla ele alınıp karar verildiği kanısındayım.

Ayrıca son sözüm olsun, beni FETÖcü olmayanlar yargılasınlar.