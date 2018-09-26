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Otman-Bozdağ yanardağındaki çamur volkanı patladı

Otman-Bozdağ yanardağındaki çamur volkanı patladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:58
Otman-Bozdağ yanardağındaki çamur volkanı patladı

Dünyanın en büyük ikinci çamur volkanı olan Osmanlı-Bozdağ volkanında Pazar günü yerel saatle 08.53’te bir patlama oldu.
Ekoloji Bakanlığı’na göre erozyon süreci devam eden volkandaki meydana gelen patlamalardan çıkan alevler, 300 metreye kadar ulaştı. Bölgede 40 metreye kadar derinliğe sahip çatlaklar oluştu.

Otman-Bozdağ yanardağıyla benzer bir patlama en son 6 Şubat 2017’de meydana gelmişti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:58
  1. azerbaycan
  2. volkan
  3. patlama
  4. yanardağ

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