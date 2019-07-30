Otluk alanda çıkan yangın korkuttu Adıyaman’da, mahalle arasında bulunan boşluk alandaki otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman’da, mahalle arasında bulunan boşluk alandaki otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde bulunan bir ikamet bahçesindeki otluk alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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