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Otlu: “Sezon öncesi yapılan çalışmalar meyve veriyor”

Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği Başkanı ve Patara Muhtarı Arif Otlu, turizm sezonu öncesi yapılan çalışmaların meyve vermeye başladığını söyledi.

05 Mart 2019 Salı 17:07
Otlu: “Sezon öncesi yapılan çalışmalar meyve veriyor”

Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği Başkanı ve Patara Muhtarı Arif Otlu, turizm sezonu öncesi yapılan çalışmaların meyve vermeye başladığını söyledi.Otlu, "Rezervasyon talepleri ve acenta görüşmelerimiz sürüyor. Bölge esnafımızdan da olumlu dönüşler alıyoruz.’ dedi.


Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği Başkanı ve Patara Muhtarı Arif Otlu, yaptıkları tanıtım ve promosyon çalışmalarının bölgede bulunan turizm esnafına önemli bir destek olduğunu belirtti. Patara bölgesinde bulunan turizm esnafına dernek çatısı altında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Otlu, “Gerek dernek olarak gerekse bizzat şahsi gayretlerimiz ile bölgemizin turizm açısından tanıtıma ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasına çok önemli gayretlerimiz oldu. Bu çalışmalarımızın meyvesini, geçen sezonlarda aldık. Derneğimiz ve muhtarlığımız çatısı altında bölgemizde yaşanana sorunları gerekli mercilere ileterek her daim çözüme kavuşturarak, sezonda ve sezon öncesi sıkıntıları aşmaya çalıştık” dedi.


Bölgenin tanıtımı için sezon öncesinde yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Otlu, bu konuda bölge esnafının da desteğinin yoğun olduğuna dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:07
  1. kültür

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