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Otizmli öğrencilerden kurum ziyareti

Van’da Otizm Farkındalık Ayı münasebetiyle özel eğitim okullarında eğitim gören otizmli öğrenciler, kurumları ziyaret etti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:47
Otizmli öğrencilerden kurum ziyareti

Van’da Otizm Farkındalık Ayı münasebetiyle özel eğitim okullarında eğitim gören otizmli öğrenciler, kurumları ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl koordinasyonunda kurumlara yönelik yapılan ziyaretlerde, otizmli öğrenciler kurum müdürlerine ve personellere broşürler dağıtarak otizme dikkat çektiler.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kızılay, jandarma gibi kurumları ziyaret eden otizmli öğrenciler, broşür de dağıttılar.


Otizm ile ilgili toplumda farkındalık oluşturmak için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, “Bizler de toplumu bilgilendirerek duyarlılığı artırmak ve insanları bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Otizme dikkat çekmek için öğrencilerimizle birlikte kurumları ziyaret ettik. Öğrencilerimiz, kurum müdürleri ve çalışan personellere otizmle ilgili broşürler dağıttı. Özel eğitim gören öğrencilerin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu anlamda onlara hizmet veren öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 11:47
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