Otizmli öğrenci piyano ile engelleri aştı

Tokat’ta ortaokul öğrencisi otizmli Alperen Elibol, yaklaşık 7 ayda notayla iki elini kullanarak piyano çalmayı öğrendi.

Mehmet Akif Ersoy Görme Engeliler Orta Okulunda Dünya Otizm Günü dolayısıyla düzenlenen programda otizmli öğrenciler hünerlerini sergiledi. Piyano çalabilen, şarkı söyleyip, müzik aletleri ile koroya eşlik eden öğrenciler programa katılan davetlilerden alkış topladı. Ortaokul öğrencisi otizmli Alperen Elibol, piyano ile hünerlerini sergilerken, Çağataya İşbilir ise müzik eşliğinde şarkı söyledi. Programa katılan davetlilerinden alkış toplayan öğrenciler yetenekleri ile dikkat çekti. Yaklaşık 7 ayda piyano çalmayı öğrenen Alperen Elibol, piyano çalmanın hoşuna gittiğini ve çok sevdiğini söyledi. Özel Eğitim Öğretmeni Ercan Tezer,özel çocukların keşfedilmeyi beklediğini ifade ederek, “Kimi otizmli çocuklarımızın bazı alanlarda üstün yetenekleri olabiliyor. Ama çocuklarımızın doğru yeteneklerini doğru çalışmalarla ortaya çıkartabiliyoruz. Bu uzun bir sabır ve çalışma ve çok dikkat gerektiriyor. Öncelikli olarak çocuklarımızın mutlu oldukları alanı bilmemiz gerekiyor. Uzun bir çalışma ve tanışma sürecinden sonra özel ilgi alanlarını keşfettikten sonra kademeli olarak basitten karmaşığa doğru bir yol izleyerek onların yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuğu çocuğumuzda bu yetenek var” dedi.

7 ayda piyano çalmayı öğrendi, 40 parça biliyor

Tezer, Alperen’i gitar çalarken kendisine eşlik etmesi sonucu bu yönünü fark edebildiklerini belirterek, "Ben aynı zamanda gitar çalıyorum. Gitar çalarken Alperen’in eşlik ettiğini ilgisini gördüm. Alperen’in minik de olsan org çaldığını gördük. Ona basit şarkılar çaldırarak başlattık ve sonra müzik öğretmeni tarafından özel yöntemlerle yeteneğini geliştirmeyi başardık. Şuanda nota okuyarak çift el kullanarak piyano çalabiliyor. 40’dan fazla şarkı çalabiliyor. Yaklaşık 6-7 ay içerisinde kendisini geliştirdi" diye konuştu.

Oğlunun şarkı söylemesinden mutlu oldu

Otizmli oğlu Çağatay’ın şarkı söylemesinden dolayı duyduğu sevinci dile getiren anne Fatma Ceritoğlu, insanların bu tür çocukların farkında olmalarını istediklerini ifade ederek, "Oğlumda bugün şarkı söyledi. Şarkı söylemesi ile hayatımızda çok şey değişti. Mesela artık daha düzgün konuşabiliyor, kendini ifade edebiliyor. İnsanlar farkında olsunlar hayatımızı kolaylaştırsınlar. İsteğimiz bu çok fazla bir şey istemiyoruz aslında. Her çocuğa fırsat verilirse ortaya güzel şeyler çıkabilir. Bugün hepimiz gördük nelere başarabildiğini .Müzik eğitimin artısı oldu hayatımıza. Otizmli çocuklarda herseyi yapabilir" ifadelerini kullandı.

Lise istiyorlar

Songül Savaş ise otizmli oğlu Yakup Savaş’ın ortaokulu bu sene bitireceğini lise eğitimi alabilecekleri bir okul olmadığını söyledi. Ortaokuldaki aktivitelerinin katkısını gördüklerini ve memnun olduklarını ifade eden anne Savaş, ”Ortaokuldan sonra lise olmadığı için eğitim uygulamaya gitmeleri gerekiyormuş. Bu çocuklar ergenlik çağında bir öfke krizi geçirdiklerinde daracık ortamda çocuklarımız ne yapabilir? Bu konuda sıkıntılarımız var. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için bir sınıf açılmasını istiyoruz. İki çocuk mezun olacak, örnek sınıf açılabilir. Sıkıntımızı her yerde dile getiriyoruz ama sesimizi duyan olmadı” diye konuştu.

Okullarda eğitim için sağlık hareketi kapsamında tarama yapılıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, özel çocukların erken teşhisi ve tedavisine başlanmasının önemine değinerek, “Bu çocuklarımız önemli özelliklere sahip, çok yeteneklere sahip çocuklar. Bunların fark edilmesi ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi de çok önemli. Bizlere nelere yapabildiklerini etkinlikte gösterdiler. Bizler valilikle birlikte yürüttüğümüz eğitim için sağlık hareketi projemizle okullarımızda otizm taraması yapıyoruz. Bu çalışma ile çocuklarımızı erken yaşta tespit edip ailelerini ve öğretmenlerimizi bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu çocukları erken yaşta tespit etmek, yeteneklerinin farkına varmak aileleri ile birlikte bu yeteneklerini geliştirmek çok önemli. Bu çocuklarımızın en önemli sıkıntısı sosyalleşmesi ve iletişim kurması. Okulumuzda yürüttüğümüz faaliyetlerimizle de çocuklarımızın bu sıkıntısını açmayı amaçlıyoruz" dedi.