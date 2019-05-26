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Otizmli Necdet’in ablası mesaj attı, Başkan Karalar ziyarete gitti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir süre önce kendisine mesaj atarak, otizmli kardeşini ziyaret etmesini isteyen Hatice Dursunnur Kazar’ın arzusunu yerine getirdi.

26 Mayıs 2019 Pazar 10:39
Otizmli Necdet’in ablası mesaj attı, Başkan Karalar ziyarete gitti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir süre önce kendisine mesaj atarak, otizmli kardeşini ziyaret etmesini isteyen Hatice Dursunnur Kazar’ın arzusunu yerine getirdi. Başkan Karalar, Kazar ailesini ziyaret etti, 10 yaşındaki otizmli Necdet Kazar’la zaman geçirdi.


Seyhan Belediyesi’nde staj yapan Hatice Dursunnur Kazar, bir söre önce Zeydan Karalar’a, sosyal medya üzerinden “Merhaba Zeydan Amca.Öcelikle rahatsız ettiğim için özür diliyorum. Ben Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde staj yapmaktayım. Yaptığım iş beni çok mutlu ediyor ve onurlandırıyor. Sizin başımızda olmanız ayrı bir mutluluktu. Kazandınız çok sevindim, yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Mesaj atmamın amacı canımdan çok sevdiğim bir engelli kardeşim var. O da benim gibi sizi çok seviyor. Bildiğim kadarıyla siz de çocukları çok seviyorsunuz. Evimize gelmenizi, onunla beş dakika da olsa vakit geçirmenizi istiyorum. Belki çok şey istiyorumdur ama onun mutluluğu benim için her şeyden çok önemli. Sizi çok seviyorum ellerinizden öpüyorum.”


Başkan Zeydan Karalar bu mesaja olumlu yanıt verdi ve Akıncılar Mahallesi’nde oturan Kazar ailesinin evine konuk oldu. Necdet Kazar ve Kazar ailesinin diğer fertleriyle zaman geçiren, sohbet edenBaşkan Karalar, kendisine yöneltilen sevgiye, kısa süreli de olsa karşılık verebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.


Başkan Zeydan Karalar, otizmle ilgili farkındalık oluşturacak hizmetlere imza atmayı planladıklarını açıkladı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 10:39
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