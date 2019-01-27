Otizmli gençlerden el emeği pastalar

Otizmli gençlerin mutfağından çıkan el emeği pasta ve kurabiyeler, mesleki eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla açılan Otizm Spektrum Kafe'de duyarlı müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Otistik çocuğu olan ailelerin, çocuklarına yaşam boyu destek sağlanması amacıyla spordan sanata uzanan geniş bir yelpazede eğitim faaliyetleri yürüten Otizm Vakfı tarafından başkentte bir süre önce açılan "Otizm Spektrum" isimli kafe, otizmli çocukların mesleki gelişimi ve istihdamına katkı veriyor.

Vakfın beceri mutfağında bir eğitimci eşliğinde el emeği, göz nuru pasta ve kurabiyeleri hazırlayan otizmli gençler, bu ürünleri kafe aracılığıyla satışa sunuyor. Aynı zamanda kafede periyodik bir şekilde gelip çalışan gençler, hem meslek öğrenme hem de müşterilerle bir araya gelerek sosyalleşme imkanını yakalıyor. Kafede aynı zamanda ziraat fakültesine ait sağlıklı ürünler de satılıyor.

İki ay önce açılan kafenin çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, "Otizm Spektrum Kafe gibi yerlerin açılması özellikle otizmli çocukların okul dönemi sonrası sosyal yaşamı için çok önemli. Türkiye'de otizmli çocukların okul dönemi sonrası iş yaşamına, sosyal yaşama katılmalarında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Maalesef bu alanda çok büyük boşluklar var, çocuklar evlerine kapanıyor. Gidecekleri, yapabilecekleri hiçbir iş yok." ifadelerini kullandı.

- "Kafe ve benzer atölyelerin bütün şehirlerde olması gerekiyor"

Kafenin otizmli bireylerin çalışma hayatına katılması için faaliyet gösterdiğine işaret eden Çayan, benzer işletmelerin ve atölyelerin bütün şehirlerde olması gerektiğini dile getirdi.

Çayan, "Hepimiz çok heyecanlıyız, istekliyiz. Fakat çocuklarımızın burada çalışma biçiminin de planlanması gerekiyor. Aslında bunun da bir metodunun, düzenli sisteminin olması gerekiyor. Şu anda çocuklarımız kafeye seanslı olarak geliyor. Gün içerisinde belli saatlerde buraya gelerek becerilerine göre çalışıyorlar. Mesela servis yapabiliyorlar, masa siliyorlar yer paspaslıyorlar..." bilgisini paylaştı.

Kafede satılan yiyecekleri otizmli çocukların vakfın mutfağında steril bir şekilde hazırladığını aktaran Çayan, "Müşterilerin ilgisi çok iyi, çok memnunuz. İncek'te tenha bir bölgede olmasına rağmen... Havalar ısındığında daha da genişleyeceğini düşünüyoruz." dedi.

- "Zihinsel gelişimlerini destekliyor"

Otizm Vakfı Başkanı Aydın Çayan, kafe gibi atölyelerin otizmli çocuklara çok büyük katkılar sağladığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otizmli çocukların becerilerinin artması, bir şeyle meşgul olmaları onların zihinsel olarak da gelişimini sağlıyor. Motivasyonlarını arttırıyor, dikkatlerini bir yere toplamalarını sağlıyor. Bir şeyle meşgul olmak ayrıca otizmde görülen takıntıların da azalmasına destek oluyor. Bu şekilde yaşamlarını planlamış, ne yapacaklarını belirlemiş oluyoruz ve bu sayede daha mutlu oluyorlar. Tabii bu çocuklara göre değişiyor. Bazısı kafede mutlu olurken diğeri seramik, ahşap atölyesinde başarılı olabilir. Bu aklınıza gelecek her alanda olabilir. Örneğin otizmli gençlerle fabrikalara montaj, paketleme işlerini bile yapabiliriz."

Özel durumu olan çocukların istihdamının artırılması noktasında yetkililere çağrıda bulunan Çayan, "Bu konuya mutlaka devletin el koyması, yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

- "Belediyelerle iş birliği yapmak istiyoruz"

Atölyelerin açılması için de daha fazla kaynak ayrılması, seanslı eğitimlerin gün boyu şeklinde düzenlenmesi gerektiğini, bunun otizmli çocuklarla ilgili en önemli konuların başında geldiğini vurgulayan Çayan, şunları kaydetti:

"Bu tip atölyelerin hem sosyalleşmeleri hem özgüvenlerinin artması hem de bağımsızlıklarını kazanmaları açısından mutlaka çoğalması gerekiyor. İnanıyoruz ki devlet de bu konuya zaman içerisinde çok daha fazla önem verecek. Şu anda Milli Eğitim, Sağlık ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları otizmli çocuklarla ilgili çalışmalar yürütüyor ama bir de belediyeler var. Belediyeler aslında bu tip atölyelerin sayısını artırmak noktasında en güçlü olanlar. Belediyelerle iş birliği yapmak istiyoruz. Öncelikle belediyelerden, bakanlıklardan, gönüllülerden destek istiyoruz. Çocukların yaşamda kalmaları, tutunmaları ve devam edebilmeleri için bu tip merkezlerin sayılarının artırılması gerekiyor."

- "Herkes gelsin"

Kafede çalışan otizmli gençlerden 17 yaşındaki Selin Saygı duygularını "mutluyum" sözleriyle dile getirdi.

Otizm Spektrum kafeye sık sık geldiğini anlatan müşterilerden Can Unmak da "Herkes gelsin. Belki uzak gelebilir ama olsun, üşenmesinler. Buraya geldiklerinde çok mutlu olacaklar. Kendilerini gerçekten iyi hissedecekler." dedi.

Gülay Kaymakçı ise 10 yaşındaki kızıyla birlikte kafenin müdavimi olduklarını dile getirerek, "Kafeye gelmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Herkesin gelmesini de tavsiye ederim. Birçok insanın burada emeği var. Yiyecekler de çok lezzetli." ifadelerini kullandı.