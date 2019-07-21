Otizmli çocuklar yaz boyu Kepez’de yüzecek

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği örnek bir çalışmaya imza attı. Otizmli çocuklar, yaz tatili boyunca 2 yüzme antrenörü ve 1 cankurtaran eşliğinde Kepez’de yüzecek.

Engellerin kaldırıldığı Kepez’de özel çocuklar için yeni projeler üretilmeye devam ediyor. Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle ‘Engelsiz Kepez’ sloganı adı altında örnek bir çalışma daha başlatıldı. Otizmli çocukların okullardaki aktif yaşamlarını yaz tatiline taşıyan proje ile bireylerin tatillerini verimli ve spor yaparak geçirmesi sağlanıyor. Otizmli çocuklar, Fi Fikir Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nde 2 yüzme antrenörü, 1 cankurtaran ve veliler eşliğinde yüzme terapisi alıyorlar. Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen yüzme seanslarından otizmli çocuklar, yaz boyunca ücretsiz olarak yararlanacak.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile örnek bir çalışmaya imza attıklarına değinen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çilelibaz, bu uygulamanın Türkiye’de sayılı illerde ve sayılı belediyeler tarafından yapıldığını vurguladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün otizm konusunda çok duyarlı bir belediye başkanı olduğuna değindi.

"Çocuklara büyük fayda sağladı"

Yüzme terapisinin otizmli çocuklara büyük faydası olduğuna değinen Çilelibaz, “Yoğun bir okul hayatının ardından eve kapanan bu çocuklarımızda öfke patlaması görülüyor. Vücuttan atılamayan fazla enerji öfke krizi olarak ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda da kullanılan ilaçların dozunda artışa gidiliyor. Vücuttaki enerjinin atılması için bu çocuklarımızın spor yapması gerekiyor. Sporla öfke krizleri de engellenmiş oluyor. Sporun nasıl ki vücudumuza ve sağlığımıza faydası varsa, zihin için de büyük önem teşkil ediyor" dedi.

Yüzme kurslarına devam eden bireylerde önemli gelişmeler gözlemlediklerine de değinen Çilelibaz, “Yüzme sporu bireylerimize çok fayda sağladı. Aileler yüzme kurslarına devam eden çocuklarının öfke krizlerinde azalma olduğunu ve ilaç kullanım dozlarında artışı gidilmek zorunda kalınmadığını bildirdiler. Buda çok mutlu edici bir sonuç” diye konuştu.