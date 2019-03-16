“Otizm Yaşam Köyü” yararına kermes

Eskişehir’de Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER) ve Gelişim Okulları lise öğrencileri, Otizmli çocuklar için el ele vererek kermes düzenlendi.

Düzenlenen kermes ile ilgili bilgi veren OFDER Başkanı Telat Türeli, “Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği’ne destek ve genç öğrencilere sosyal sorumluluk bilincini öğretmek amacı ile yaptığımız kermese ilgi yoğun oldu. Dernek üyelerimiz, kermese gönüllü olarak yiyecek yapıp getirdiler. Kermeste elde edilen gelir, kurulma aşamasında olan “Otizm Yaşam Köyü” ne bağışlanacaktır. Bu anlamlı etkinliğe destek olan tüm öğrencilerimize ve dernek üyesi ailelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.