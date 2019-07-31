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Otistik çocuklar da toprak ve suyla buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 400 çocuğu daha toprak ve suyla buluşturdu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:14
Otistik çocuklar da toprak ve suyla buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 400 çocuğu daha toprak ve suyla buluşturdu. Yapay şelale, trekking, suda yürüyüş, köpük dansı, küçük survivor parkuru, yapay kanalda kano ve komando yürüyüşü gibi eğlenceli aktivitelere katılan çocuklar arasında yer alan otistik çocuklar da gönüllerince eğlendi.


Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu’nun, çocukları kentin betonlaşmış yapısından çıkarıp, sportif ve zihinsel becerilerini doğayla iç içe geliştirmek amacıyla düzenlediği “Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor” etkinliği, otistik çocukların gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Hafta sonu yapılan etkinliğe 20’si otistik olmak üzere yaklaşık 400 çocuk katıldı. Tarsus Gençlik Kampı’ndaki etkinlikte toprak ve suyla gönüllerince oynayıp, negatif enerjilerini atan otistik çocuklar, yaşıtlarıyla hem sosyalleşti hem de başarabildiklerini gördü.



Suda yürüyüp, köpük dansı yaptılar


Etkinlikte, şehir merkezi ve ilçelerden kalkan ücretsiz servislerle sağlanan katılımın yanı sıra sivil araçlarıyla da alana gelen çok sayıda aile yer aldı. Etkinlikte, masal anlatma, yüz boyama, resim çizme aktivitelerinin yanı sıra yapay şelale, trekking, suda yürüyüş, köpük dansı, küçük survivor parkuru, yapay kanalda kano ve komando yürüyüşü gibi eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Ayrıca, “doğayla dost olma” bilincinin oluşturulması amacıyla çocuklara çeşitli sürprizler de yapıldı.



Otistik çocuklar etkinlikle engelleri aşıyor


Etkinliğe, Mersin Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği’nin öncülüğünde otizmli çocuklar da katıldı. Gün boyu yaşıtlarıyla bir araya gelen otistik çocuklar, su ve toprakla oynayıp, olumsuz enerjilerini attı. Etkinlikle otistik çocuklar kaynaşma ve dayanışmayı güçlendirerek, doyasıya vakit geçirdi.



“Otistik çocuklarımız etkinlikle başarabildiklerini görüyor”


Mersin Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği Başkanı Nazmiye Yaman, etkinliğin otizmli çocukların gelişimi ve sosyalleşmesi için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:


“Otizmli çocuklar yaşıtlarıyla bir arada olunca daha çok sosyalleşiyorlar. Otizmli çocuklar aslında kendi iç dünyalarında yaşayan çocuklar. Hiçbir çocukla oyun kuramayan, parklarda dahi oyun oynayamayan çocuklar. Ama bu etkinliklerle hem sosyalleşiyorlar hem kendi yaşıtlarıyla bir araya geliyorlar. Bu tarz etkinlikler düzenlenince kendilerine güvenleri, inançları geliyor. Başarabildiklerini görüyorlar. Hem kendileri hem de aileleri bu tarz etkinliklerin daha çok düzenlenmesini istiyor. Bu sayede çocuklar negatif enerjilerinden arınıp, tamamen pozitif enerji yükleniyor. Bu da çok olumlu bir biçimde kendilerine yansıyor. Etkinlik sonunda inanılmaz motive olmuşlardı, yüzleri gülüyordu. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde bu tarz ortamlara katılamayan otizmli çocuklar ve aileleri kaynaşmış oldu, kendilerine çok teşekkür ediyoruz.”



“Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlikti”


Çocukların bu tarz ortamlara duydukları ihtiyacı anlatan ve çocuklarıyla etkinliğe katılan Elife Karagöz, “Etkinliği duyduk, geldik ve beğendik. Gerçekten çok güzel yerler. Etkinlikler de güzel. Çocuklar evde sıkılıyorlardı. Onlar da çok güzel vakit geçirdiler” dedi.


Raziye Baş ise “Tekrarını ve devamını bekliyoruz. Çocuklarımız apartman çocuğu olduğu için sürekli sıkıldıklarını ve bir yere gitmek istediklerini söylüyorlardı. Ama hiçbir yere götüremiyorduk. Bugün burada çocuklarla birlikte biz de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz, devamını bekliyoruz” diye konuştu.


Etkinliğe katılan çocuklar da çok eğlendiklerini dile getirdiler.



Etkinlik için her hafta servis kaldırılıyor


Etkinlik her hafta sonu Tarsus Gençlik Kampı’nda ücretsiz düzenleniyor. Profesyonel antrenörler eşliğinde aktivitelere katılan çocuklar için etkinlik boyunca ilkyardım ve sağlık ekipleri de hazır bulunuyor. Tüm aktivitelerin ücretsiz sağlandığı etkinliğe şahsi araç olanağı olmayan aileler, şehir merkezinden ve ilçelerden sağlanan ücretsiz servislerle de katılım sağlayabiliyor. Servis saatleri ve kalkış yerleri facebook, instagram ve twitterda Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu sayfalarından paylaşılıyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:14
  1. doğa

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