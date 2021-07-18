Oteller doldu taştı, lüks villalarda bile yer kalmadı! İşte muhalif medya kendi yalanını böyle çürüttü

T24’ün başını çektiği CHP yandaşı muhalif medya, Türkiye ekonomisinin bittiğini ve mahvolduğunu iddia ederken diğer taraftan da yalanlarını kendileri açığa çıkarıyor.

Daha önce turizmde düşüş yaşandığını iddia eden T24, Antalya'da otellerin dolduğunu ve en lüks villalarda bile yer kalmadığını itiraf eden bir haber yaptı.

Oteller 15-20 gün öncesinden satışlarını kapattı

T24'te yer alan habere göre, 16 Temmuz günü mesai bitimiyle başlayan ve 25 Temmuz günü sona erecek Kurban Bayramı tatilinde, son yılların en büyük iç turizm hareketliliği yaşanıyor. Birçok turizm bölgesinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaşarak 15-20 gün öncesinden satışlarını kapattı. Buna rağmen günde onlarca talep almaya devam ettiklerini açıklayan turizmciler, bunlara üzülerek olumsuz yanıt vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

10 milyon turist, 10 milyar TL'lik ekonomi

Kurban Bayramı'nda akraba, eş, dost ziyaretleriyle birlikte 10 milyon kişi civarında bir seyahat hareketliliği öngördüklerini açıklayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramda 10 milyar TL'lik de bir ekonomi beklendiğini kaydetti.

61 binlik Kaş nüfusu, 300 bine çıktı

Bayramın en çok rağbet gördüğü bölgelerden biri olan turizm cenneti Kaş'ta, butik oteller ve villaların yüzde 100 doluluğa ulaştığı açıklandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "İlçemizde bu kış döneminden bu yana artan bir rezervasyon talebi vardı ve şu an itibarıyla Kaş'ta hemen hemen yüzde 100 doluluğa ulaştık. İlçemizin nüfusu 61 bin ve şu an itibarıyla ve bayram sürecindeki hizmet verdiğimiz nüfus 300 bine yakın olacak. 5-6 katına çıkıyor" dedi.

"Satışlar 20 gün önce kapandı"

Turizmde temmuz ayına çok hızlı giriş yaptıkları ve özellikle aile odalarının çok kısa sürede kapandığını belirten Konyaaltı'ndaki bir otelin genel müdürü Mehmet Şahin, "Şu an ağustos sonuna kadar ilk başta aile odası yok, bayram satışlarını kapatalı ise yaklaşık 20 gün oldu. Bu bayramda çocuklu aile sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 'Bölgede bildiğiniz yer var mı, villa, butik otel, özel havuzlu oda var mı' tipi sorularla çok karşılaşıyoruz. Hala ciddi talep var ama maalesef otel olarak 20 gündür karşılayamıyoruz. Konyaaltı bölgesindeki diğer otellerde genelde aynı durumda" dedi.

20 bin euroluk villalar da doldu

Lüks tatil merkezi Belek bölgesinde ise otellerin şu an yüzde 80'in üzerinde dolu olduğunu açıklayan bir başka oteline genel müdürü Ali Kızıldağ da, bu Kurban Bayramı'nda geçen yıllara göre çok daha yoğun talep aldıklarını belirten Kızıldağ, otel olarak 2 bin eurodan başlayıp 20 bin euroya kadar gecelik fiyatı olan villaların bile bayram döneminde tamamen dolduğunu dile getirdi.

Çıralı ve Olimpos'ta çadın kuracak yer kalmadı

Butik turizm merkezleri Çıralı, Olimpos ve Adrasan bölgesinde de bütün tesislerin bayram dönemi için yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıklayan ağaç evler işletmecisi Kadir Kaya, "Bölgede bayram boyunca dolu geçecek. Rezervasyonu olmayanlar gelmesin, çünkü ne araba koyacak ne de çadır bile kurabilecekleri yer yok. Özellikle misafirlerimizden arabalarından yol kenarlarına çöp ve sigara izmariti atmamalarını istiyoruz" dedi.

Hani Delta varyantı turizmi vurmuştu!

Daha önce de sözde Delta varyantının turizmi vurduğunu iddia etmişlerdi.