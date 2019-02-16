Otelinin yıkılacağını duyan İYİ Parti'li aday yolu kapattı

Nevşehir'in İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Türke, kaçak yapılan otelinin yıkılacak olmasının haberini alınca otel yolunu kapatarak ekiplerin girmesine engel oldu.

Ekiplerin girmesine engel oldu

Nevşehir Valiliği tarafından Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkılması için yapılan çalışmalar sonrasında İP Uçhisar Belediye Başkan adayının da vadide otel inşaatının yıkılacak olması haberinin ardından Belediye Başkan adayı Mehmet Türke otel yolunu kapatarak ekiplerin girmesine engel oldu.

Tutanak tutuldu

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde İP ve CHP'nin Uçhisar'da ortak adayı olan Mehmet Türke'nin kendi aracıyla yolu kapatmasının ardından ise jandarma ekipleri tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi.