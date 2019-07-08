Oteldeki yangın ucuz atlatıldı Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otelin jeneratör bölümünde yangın çıktı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otelin jeneratör bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve otel çalışanlarının yardımıyla kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, saat 16.45 sıralarında Göynük Mahallesi sahilinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin jeneratörünün bulunduğu alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında, jeneratörün bulunduğu yerin yanında istiflenmiş otomobil lastikleri ve plastik materyaller tutuşunca, gökyüzüne kara dumanlar yükseldi.Dumanları gören vatandaşlar ve turistler kısa süreli tedirginlik yaşarken, yangın Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ve otel çalışanlarının çabasıyla kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandı. Bazı turistler yangın söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.