Otelde 28 Şubat kafası!

Hafta sonu tatilini geçirmek için eşi Fatma Zehra Polat ile gittikleri otelde skandal uygulamayla karşılaşan Ömer Polat, “Eşim başörtüsü ve haşemasıyla havuza girmek istediğinde otel görevlilerinin engeliyle karşılaştık. Gerekçe olarak da eşimin kıyafetlerinin hijyenik olmadığı gösterildi. Otel yönetimi ve genel müdürlükle görüşmemize rağmen sonuç alamadık. Kıyafetimizden dolayı böyle bir olayla karşılaştık ve rencide edildik. Hukuki hakkımızı da kullanacağız” dedi. Skandal uygulama ile ilgili görüştüğümüz Otel Müdürü Ozan Karaman ise, “Genel müdürlüğün emriyle, haşema ve benzeri kıyafetleri hijyenik olmadığı gerekçesiyle almıyoruz” şeklinde konuştu.

“HİJYEN DEĞİL” DİYE ALMADILAR

Müslümanlara yönelik saldırılar hukuki olarak cezasız kaldıkça 28 Şubat dönemin uygulamaları aratmayan skandal olaylar peşi sıra baş göstermeye başladı. Vesayet odakları Müslümanlara hayatı dar etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Kâh, laiklik ilkesini sömürmekten çekinmiyor, kâh hijyen kurallarının arkasına saklanarak Müslümanların en temel haklarını ellerinden alıyor. Türkiye’de oteller zinciri olarak faaliyet gösteren ve bir şubesi de İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Elit World Europe Hotel’de başörtüsü yasağı en katı haliyle uygulanıyor. Önceki gün eşi Fatma Zehra Polat ve iki çocuğuyla birlikte söz konusu otele giden Ömer Polat, çağ dışı bir yasakla karşı karşıya kaldı. Eşinin başörtülü olduğu gerekçesiyle otelin havuzuna alınmadığını kaydeden Polat, “Otele yerleştikten sonra eşim haşemasıyla birlikte havuza girmek istedi. Fakat otel yetkilileri hijyenik olmadığı gerekçesiyle engelledi” dedi.

RENCİDE EDİCİ MUAMELE

Karşılaştıkları muamele karşısında rencide olduklarını belirten Polat, “Doktor olduğumu belirttim ve giydiği kıyafetin hijyenik olarak hiçbir problem arzetmediğini ifade ettim. Buna rağmen haşemalı olarak giremez diyerek bizi geri çevirdiler” ifadelerini kullandı. Otel yönetiminin ikiyüzlü bir tavır sergilediğini belirten Polat, “İnsanların kapalı olarak havuza girmesini istemiyorlarsa bunu otele giriş yapıp ödeme almadan önce söylemeleri gerekliydi. 2018 Türkiye’sinde böyle rencide edici bir muamele ile karşılaşmamız çok üzücü. Hukuki haklarımızı da arayacağız” şeklinde konuştu.

Karşılaştıkları muamele karşısında rencide olduklarını belirten Polat, “Doktor olduğumu belirttim ve giydiği kıyafetin hijyenik olarak hiçbir problem arzetmediğini ifade ettim. Buna rağmen haşemalı olarak giremez diyerek bizi geri çevirdiler” ifadelerini kullandı. Otel yönetiminin ikiyüzlü bir tavır sergilediğini belirten Polat, “İnsanların kapalı olarak havuza girmesini istemiyorlarsa bunu otele giriş yapıp ödeme almadan önce söylemeleri gerekliydi. 2018 Türkiye’sinde böyle rencide edici bir muamele ile karşılaşmamız çok üzücü. Hukuki haklarımızı da arayacağız” şeklinde konuştu.

OTEL, YASAĞI KABUL ETTİ

Konu ile ilgili görüştüğümüz Otel Müdürü Ozan Karaman ise, “Genel müdürlüğün emriyle, haşema ve benzeri kıyafetleri hijyenik olmadığı gerekçesiyle almıyoruz. Biz prosedürler neyse onu uygulamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.