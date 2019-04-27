Otel saunasında çıkan yangın korkuttu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelin saunasında yangın çıktı. Saunadan otele sızan dumandan etkilenen 5 turist hastanelerde gözlem altına alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi 1132 Sokak üzerinde bulunan 4 yıldızlı otelin saunasında çıkan yangın, otelde panik yaşanmasına neden oldu. Saunadan otele sızan dumanlar nedeniyle otelde bulunan turistler dışarı kaçarken otele itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, oteli kaplayan dumanın tahliyesi gerçekleştirildi. Otelde kalan turistler duman sebebiyle korkup açık alana çıkarken bazı turistler de yan otele geçip çalışmaları oradan izledi. Yangın haberini alan acenta yetkilileri olay yerine gelirken, müşterilerini bölgede bulunan diğer otellere aktardı.

Yangın sırasında oteli kaplayan dumandan etkilenen Alman vatandaşı Kurt Peter Haupenthal, İbveç vatandaşı Sahar Elpichalatrash ile Rus uyruklu Udmila Stalıarova, Lulıı Amalakova ve Katiana Bezrakova olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kontrol amaçlı olarakManavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.