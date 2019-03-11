0553 313 94 23

Otel çalışanı yatağında ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinde yalnız yaşayan otel çalışanı yatağında ölü bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:29
Otel çalışanı yatağında ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinde yalnız yaşayan otel çalışanı yatağında ölü bulundu. Olay, bir süredir kendisinden haber alamayan komşularının evin penceresinden içeri bakmasıyla ortaya çıktı


Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür Mustafa Erkoç’un eve girip çıktığını görmeyen ev sahibi ve komşuları, dün akşam merak edip evin açık penceresindeki perdeyi araladıklarında Erkoç’un üzerinde yorganla yatağında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Komşular, kapıyı çalmalarına ve seslenmelerine rağmen cevap alamayınca 112’yi arayarak haber verdi.


Verilen adrese gelen 112 ekibi ve emniyet güçleri kapıyı açamayınca ilk etapta itfaiye ekiplerine haber verdi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda eve çağrılan çilingir kapıyı açtıktan sonra Mustafa Erkoç’un öldüğü belirlendi. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Eşinden ayrıldığı, çocukları dahil ailesinden kimse ile görüşmediği belirtilen Mustafa Erkoç’un otelde çalıştığı ve 6 yıldır aynı evde kirada oturduğu bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine gireceğimize inanıyorum"
    1. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    4. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    5. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    6. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    7. Hırsızlık çetesi çökertildi
    8. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    9. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    10. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    11. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın..
    13. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
    14. Tatvan, muaythai milli takım..
    15. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
    16. Ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
    17. Vali Günaydın, "İstiklal Marşı, milli..
    18. ANALİZ - Cezayir devlet başkanlığı..
    19. Kocaeli'de binlerce Pisa Kulesi var!
    20. Diyanet- Sen Bilecik İl Temsilciliği..
    21. Lider şampiyonluğa bir adım daha..
    22. Dünya Silah Ticareti raporu yayınlandı
    23. Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine..
    24. AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı istifa..
    25. Dağda mahsur kalan 7 arkadaş kurtarıldı
    26. Rektör Durmuş, Katar Ankara..
    27. Diyanet-Sen Elazığ Şubesinden ezana..
    28. Talip Geylan’dan İstiklal Marşı’nın..
    29. Serin ve yağışlı hava geliyor
    30. Haliliye’de kültür evleri yapımı..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var