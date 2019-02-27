Öteden haber var, cennet ve cehennem

Osman Demir

İstanbul

“Öteden haber yok, giden gelmiyor”. Özdeyişi halk arasında çok kullanılır. Hatta bazen, biraz da kuşku barındıran, muğlaklık ifade eden sakıncalı ve imanı zedeleyen bir şekilde söylenir. Oysa iman, hiç şüphe ve şüphe kaldırmaz açıklıkta ve netlikte olmalıdır. Kur’an-ı Kerim’de “ahirete kesin olarak inanırlar, iman ederler” diye geçmesi dikkat çekicidir. Halk arasında her ne kadar böyle bir özdeyiş varsa da, Kitabımız Kur’an’a baktığımızda, o kadar çok cehennem tasvirleri var ki, sayfalar dolusu, kim demiş haber yok diye.

Kur’an’da, hiç geçmeyen, halk arasında birçok hikayesi anlatılan KABİR HAYATI kısmıdır. Oysa Kur’an’da kabir kısmıyla ilgili ayet yoktur. Sadece, berzah alemi, kabir hayatı olarak geçer, orada hiç ama hiçbir şeyden bahsedilmez. Mahşerde dirilme başlayınca, insanlar; “bizi kim uyandırdı uykumuzdan, bu herhalde vaat edilen ahrettir”(yasin 52). Diyecekler.

*Bizim sizi boşuna yarattığımız ve bize dönmeyeceğinizi mi sandınız (müminün 113).

*Orada herkese yaptığının karşılığı verilir (zümer 70).

*Kim zerre miktarı hayır işlemişse, onun karşılığını görecek, her kimde zerre miktarı kötülük yapmışsa onun karşılığını görecek (zilzal 70).

*O gün kişi, annesinden, babasından, eşinden, kardeşinden kaçar. Her birinin başından aşkın işi vardır (nebe 34-36).

*Onlara; “dünyada ne kadar kaldınız?” sorulunca, bir gün ya da daha az” derler. (müminün 112).

*O gün zalimler şöyle diyecekler; “ey Rabbimiz, bize çok az bir süre ver de, senin davetine katılalım, Peygambere uyalım” derler, o boş bir sözdür.(ibrahim 44).

*O gün insanlar elleri ile yaptıklarının karşılığını bulur ve kafirler; “ah ne olurdu toprak olaydım” derler. (nebe 40).

*Cehennemin 7 kapısı vardır, her biri belli gruplar içindir (hicir 44).

*Dünyadayken günahkarlar, iman edenlere gülüyordu, şimdi ise iman edenler, koltukları üzerinde otururken onlara gülerler. (muttafin 29-34).

*O günahkarları, Rablerinin huzurunda başları eğik halde iken bir görsen. Şöyle derler; “ey Rabbimiz, gördük, anladık, şimdi kesin inandık, bizi geri gönder de salih amel işleyelim. (secde 14).

*Başka ayetlerde de; “size uyarıcı gelmedi mi”? “size yeteri kadar zaman vermedik mi”? diye buyrulur.

*Onlara şöyle diyeceğiz, “bugünü boş verip unuttuğunuzdan dolayı bugün de biz sizi unuttuk, tadın azabı şimdi” (secde 24).

*Günahkarların varacakları yer, cehennemdir, oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya sokulurlar. Onlara; “yalanlayıp durduğunuz azabı tadın bakalım şimdi” denir.(secde 20).

* Ashabı yemin (kitapları sağdan verilen cennetlikler) cehennemdeki günahkarlara sorar; “sizi cehenneme sokan neydi”?. “biz namaz kılanlardan değildik, yoksulları doyurmazdık, batıla dalanlarla birlikte bizde batıla dalardık”(muddesir 39-43-44-45).

Bunlar genel anlatımlar ve Kur’an’ın bildirdiği öteden haberler. Bunun haricinde de cennetteki nimetleri ve zevk-ü sefa yaşantısını, cehennemdeki, azabı, ateşi çok detaylı anlatan tasvirler vardır. Cennet ve cehennem, hep ardı ardına anlatılır. Kur’an-ı Kerim’den cennet ve cehennem tasvirlerine bakalım;

*O gün parlayan, gülen sevinen yüzler vardır. O gün yine yüzler vardır, üzerlerini toprak kaplamış (abese 38-39-40).

*O gün bir takım yüzler eğilmiş, zillete düşmüş. Çalışmış fakat boşa yorulmuş, kızgın bir ateşe yaslanır. Ona kızgın bir kaynaktan su içirilir. Çok sert ve çok kötü bir dikenden başka yiyecekleri yoktur, ne besler, ne açlık giderir.

*Bir takım yüzler ise mutludurlar, yaptıklarından hoşnutturlar.

Yüksek cennetlerdedirler. Orada akıp giden pınarlar vardır. Yüksek sedirler, kadehler, sıra sıra dizilmiş koltuklar, yastıklar ve serilmiş nefis döşemeler vardır. (ğaşiye suresi).

*O gün onlar cehennem ateşine öyle bir itilecekler ki. Onlara “İşte yalanlayıp durduğunuz ateşe yaslanıp durun bakalım, sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz”denir.

*Fakat korunan muttakiler ise cennette, nimetler içindedir. Onlara; “dünyada yaptıklarınızın karşılığı olarak, yiyin, için afiyet olsun” denir. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmışlar, iri gözlü eşlerini onlara arkadaş yapmışız. İman eden ve onları imanla izleyen soylarını da kendilerine katmışız. Herkes kazancına rehindir.. Onlara canlarının çektiği etler, meyveler sunacağız. Orada kadeh tokuştururlar. Onlara özel pırıl pırıl hizmetçiler etraflarında döner dururlar. Onlar ki, sanki sedeflerinde sanki inci gibidirler. (tur 13-20).

Şimdide VAKİA suresinde ilk ayetten, 60. Ayete kadar devam eden CENNET ve CEHENNEM TASVİRİNE BAKALIM;

*Kıyamet koptuğu zaman. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar parçalanıp dağıldığı, toz haline geldiği zaman.

*Ve sizler 3 sınıf olduğunuz zaman.

*Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere. Soldakiler ne bahtsızdır onlar.

*(Hayırda) Önde olanlar, öndedirler. İşte bunlar naim cennetlerine en yakın olanlardır.

*Cevher işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı oturup yaslanmışlardır.

*Çevrelerinde onlara hizmet eden hizmetçiler ölümsüz gençler dolaştırılırlar.

*Saf bir kaynaktan doldurulmuş ibrikler, bardaklar kadehlerle içerler.

*Bu şarap ne başı ağırtır, ne de sarhoşluk verir.

*Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri.

*Saklı inciler gibi, iri gözlü huriler, hep yaptıklarına karşılık onlara verilir.

*Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere.

*Düzgün kiraz ağacı. Meyveleri, salkım salkım dizili muz ağaçları.

*Uzayıp giden gölgeler, gölgelikler, çağlayıp akan sular.

*Tükenmeyen, yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler.

İşte size yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’den öbür alemden cennet ve cehennemden, çok açık çok detaylı tasvir edilmiş ayetler.