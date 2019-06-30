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Ot yangını meyve ağaçlarına sıçradı

Adıyaman’da, binalar arasında çıkan kuru ot yangını, civarda bulunan meyve ağaçlarına sıçrayarak zarar verdi.

30 Haziran 2019 Pazar 17:12
Ot yangını meyve ağaçlarına sıçradı

Adıyaman’da, binalar arasında çıkan kuru ot yangını, civarda bulunan meyve ağaçlarına sıçrayarak zarar verdi.


Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi eski Altınşehir Evleri arasında bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bir çok meyve ağacı da zarar gördü.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 17:12
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