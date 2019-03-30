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Ot toplamaya gitti, yol kenarında cesedi bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sepetli motosikletiyle dağdan sarmaşık otu toplamaya giden giden bir kişi, motosikletinin 10 metre önünde yol kenarında ölü bulundu.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:41
Ot toplamaya gitti, yol kenarında cesedi bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sepetli motosikletiyle dağdan sarmaşık otu toplamaya giden giden bir kişi, motosikletinin 10 metre önünde yol kenarında ölü bulundu.


Turgutlu’ya bağlı Dalbahçe Mahallesi’nde ikamet eden 42 yaşındaki Selahattin Akdeniz, sepetli motosikletiyle dağdan sarmaşık otu toplamak için evinden çıktı. Eve dönmeyen Akdeniz’i aramaya başlayan yakınları yol kenarında yüzüstü bir şekilde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Selahattin Akdeniz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletinin 10 metre önünde cansız bulunan Akdeniz’in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:41
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