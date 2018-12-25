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ÖSYM'ye uluslararası ziyaret

Özbekistan Devlet Test Merkezi Heyeti, sınav faaliyetlerini ve teknolojik altyapısını yerinde incelemek üzere ÖSYM'yi ziyaret etti - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: - "Sahip olduğumuz soru hazırlama, ölçme ve değerlendirme, sınav güvenliği ve bilgi güvenliği, sınav uygulamaları ve süreçleri deneyimimizi, dost ve kardeş ülke Özbekistan heyetiyle paylaştık" - "Ziyarette Özbekistan'da yapılan sınavların değerlendirilmesi ve güvenilir sonuçlar vermesi amacıyla sınav teknolojisinin geliştirilmesi konusunda da protokol hazırlanması gündeme geldi"

25 Aralık 2018 Salı 09:28
ÖSYM'ye uluslararası ziyaret

ANKARA (AA) - Özbekistan Devlet Test Merkezi Heyeti, sınav faaliyetlerini ve teknolojik altyapısını yerinde incelemek üzere ÖSYM'yi ziyaret etti.

Özbekistan heyetinde, Devlet Test Merkezi Heyet Başkanı Recebov Berna, Daire başkanları Eşniyazov Curabek, Yusupov Cambul, Hayiyov Abdülvehhab, Alimbekov Zaferbek ile Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Danışmanı Abdulmelik Toycubay hazır bulundu.

Heyettekiler ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görüştü.

Aygün, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ÖSYM'nin 1974'ten beri elde ettiği tecrübeyle, uyguladığı sınavlarla ve yaptığı seçme ve yerleştirmelerle ciddi bir sınav tecrübesi ve bilgi birikimi olduğunu vurguladı.

Konuk heyetin ÖSYM'nin uygulamalarını yerinde görmek ve incelemek üzere ziyaret ettiğini aktaran Aygün, şu bilgileri paylaştı:

"Özbekistan heyetinin isteği üzerine gerçekleşen ve iki gün süren ziyarette heyet, sınav faaliyetlerimiz ve sınav teknolojisi altyapımız hakkında bilgiler aldı. Sınav sorularının hazırlanma süreci ve sınav organizasyonlarının yönetilmesi noktasında ilgili başkan yardımcılarımızın ve daire başkanlarımızın yaptıkları sunumlara katıldılar. Ayrıca süreçlerin daha net anlaşılması amacıyla heyet için özel hazırlanan demo uygulamalarını inceledi."

- Esenboğa e-Sınav Merkezi çok beğenildi

Aynı anda 5 bin kişinin sınava girebildiği Esenboğa Elektronik Sınav Merkezi'nin (e-Sınav) Özbekistan heyetince çok beğenildiğine işaret edilen Aygün, "Sahip olduğumuz soru hazırlama, ölçme ve değerlendirme, sınav güvenliği, bilgi güvenliği, sınav uygulamaları ve süreçleri deneyimimizi, dost ve kardeş ülke Özbekistan heyetiyle ziyarette paylaştık." dedi.

ÖSYM olarak uluslararası iş birliklerine önem verdiklerini bildiren Aygün, "Karşılıklı bilgi alışverişinin, kurumların daha iyi noktalara gelmesinde katkısı olacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine verdiği önem bizim için hareket noktası oldu. Bu ziyaret, faydalı bir iş birliğinin başlangıcı olacaktır. Karşılıklı ziyaretler gerçekleştirerek ilişkilerimizi geliştirmeyi ve uluslararası standartlarda ölçme seçme ve yerleştirme yapma gayemize ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- Özbekistan'a sınav teknolojisi altyapısı desteği

ÖSYM Başkanı Aygün, ziyarette Özbekistan'da yapılan sınavların değerlendirilmesi ve güvenilir sonuçlar vermesi amacıyla sınav teknolojisinin geliştirilmesi konusunda da protokol hazırlanmasının gündeme geldiğini dile getirdi.

Aygün, hazırlanacak protokol kapsamında, sınav teknoloji altyapısının geliştirilmesi ve uzman yetiştirilmesi konularında Özbekistan'a destek verilebileceğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 09:28
  1. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün
  2. ÖSYM'ye uluslararası ziyaret

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