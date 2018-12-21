ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 10 milyona yaklaştı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla yaptıkları sınavlara katılan toplam aday sayısının 9 milyon 797 bin 452 olduğunu belirterek, "Uyguladığımız sınavlara katılan aday sayısı yıl sonunda 10 milyonu geçecek." dedi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devraldıkları sorumluluğun önemini bildiklerini ve bunun bilinciyle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

ÖSYM'nin temel felsefesine uygun olarak kendilerini sürekli yenileyerek teknolojik gelişmelere hızla uyum sağladıklarını anlatan Aygün, "Tüm çalışmalarımızı bilimsel yöntemler doğrultusunda planlayıp geçerli, güvenilir, adil ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak misyonumuzu yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Kurulduğu 1974'ten bugüne kadar 150 milyondan fazla adaya sınav yapan ÖSYM'nin, her yıl uyguladığı ortalama 50 sınava yaklaşık 10 milyon adayın katıldığını aktaran Aygün, "ÖSYM, Türkiye genelinde il ve ilçelerde, 8 bin 757 başvuru merkezi, 181 sınav koordinatörlüğü ve 5 bin 500 adayın aynı anda sınava alındığı elektronik sınav merkezleri ile 'herkes için her yerde' anlayışını yerine getirmeyi amaç edinmiş bir kurumdur." vurgusu yaptı.

Aygün, ÖSYM'nin uyguladığı sınavların verilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elektronik ortamda uyguladığımız sınavlar da dahil edildiğinde, 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla yapmış olduğumuz sınavlara katılan toplam aday sayısı 9 milyon 797 bin 452. Uyguladığımız sınavlara katılan aday sayısı yıl sonunda 10 milyonu geçecek. Bu noktada ÖSYM'nin tüm adaylarımıza yönelik sorumluluğu büyüktür. Kurumumuz hem kendi içerisindeki dinamiklerin uyumlu çalışmasıyla hem de paydaşlarımızla iş birliği yaparak sorumluluklarını yerine getirmektedir."

- 2018'deki sınavlara 102 bin 699 engelli aday girdi

Aygün, bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılan aday sayısının 2 milyon 260 bin 595, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) katılan aday sayısının 1 milyon 877 bin 642 ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan aday sayısının 109 bin 593 olduğunu bildirdi.



Aygün ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 293 bin 432, yılda üç kez yapılan Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) 244 bin 837, e-YDS'ye 23 bin 769, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) 88 bin 833, YKS'ye 7 bin 865, KPSS ortaöğretim düzeyine 2 bin 205 engelli adayın katıldığını belirtti.

Yılda üç kez yaptıkları Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na (ALES) katılan aday sayısını da 522 bin 139 aday olarak açıklayan Aygün, ortaöğretim düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) 1 milyon 24 bin 1, ön lisans düzeyi KPSS'ye 749 bin 391, lisans düzeyi KPSS'ye 1 milyon 175 bin 28 adayın girdiğini aktardı.



Aygün, "Engelli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adayların, yaptığımız tüm sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. 2018 yılında yaptığımız sınavlara katılan engelli aday sayısı 102 bin 699 oldu." bilgisini verdi.

Sınavlara ilişkin değerlendirme raporlarının kamuoyu ile paylaşıldığını ifade eden Aygün, bu yıl 11 değerlendirme raporunun hazırlanarak kamuoyuna sunulduğunu sözlerine ekledi.