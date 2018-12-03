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ÖSYM'nin sınavlarına 100 binin üzerinde engelli aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:- "'Herkes için her yerde' düşüncemize uygun olarak 2018 yılında yaptığımız sınavlara katılan engelli aday sayısı 102 bin 699 olmuştur"

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:01
ÖSYM'nin sınavlarına 100 binin üzerinde engelli aday katıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2018'de yaptıkları sınavlara 102 bin 699 engelli adayın katıldığını bildirdi.

Aygün, Twitter üzerinden "#EngelleriAşıyoruz" etiketiyle ÖSYM'nin 2018'de düzenlediği sınavlara katılan engelli aday sayısını paylaştı.

"'Herkes için her yerde' düşüncemize uygun olarak 2018 yılında yaptığımız sınavlara katılan engelli aday sayısı 102 bin 699 olmuştur." ifadesini kullanan Aygün, E-KPSS'de 88 bin 833, YKS'de 7 bin 865, KPSS-Ortaöğretim'de 2 bin 205 adayın sınava katıldığını bildirdi.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:01
  1. engelli aday
  2. ÖSYM
  3. Prof. Dr. Halis Aygün

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